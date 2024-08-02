Задержанный сенатор Савельев готовил покушение на бизнес-партнера

По его информации, Савельев нанял экс-сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), чтобы тот расправился с партнером по бизнесу из-за того, что он растратил деньги.

За это экс-сотрудник должен был получить 100 тысяч долларов. Но мужчина решил обо всем рассказать ФСБ. В итоге преступления не произошло. Савельев был задержан в пятницу, 2 августа, сразу после заседания Совета Федерации, на которой было рассмотрено множество законопроектов, в том числе о запрете треш-стримов в России.

После этого Совфед лишил неприкосновенности сенатора Савельева по запросу генпрокурора

Савельеву 55 лет. Он является членом партии «Единая Росси», а также кандидатом юридических наук. Занимал пост председателя попечительского совета Тульского суворовского военного училища, а также должность генерального директора (президента) ОАО «АК „Транснефть“».

У Савельева есть жена и трое детей.

Ранее сообщалось, что Совфед одобрил закон, позволяющий передавать данные россиян в военкоматы.