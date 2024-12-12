Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала недавние слова спецпредставителя ОБСЕ по Украине, который заявил о желании координировать подготовку Киева к партнерству с Европейским союзом и НАТО.

По ее мнению, такие заявления лишь углубляют ситуацию, существующую в Европе. Слова Марии Захаровой цитирует ТАСС.

Также она подчеркнула, что действия Мареша напоминают поведение эколога и пожарного, которые игнорируют интересы других и правила безопасности.

Кроме того, Захарова напомнила, что в названии организации ОБСЕ две буквы — Б и С — обозначают безопасность и сотрудничество, а это, по ее словам, противоречит действиям, продвигаемым председателем.

Ранее Захарова назвала драматической текущую ситуацию в Сирии.