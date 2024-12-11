В данный момент в Сирии сложилась драматическая ситуация, и теперь самое главное, чтобы она не переросла в трагическую. Так считает Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел РФ. Такое заявление она сделала во время выступления на радио Sputnik.

По ее утверждению, на сирийской территории сейчас складывается очень сложная обстановка.

«Ситуация в Сирии драматическая, главное, чтобы она из драматической не превратилась в тотально трагическую», — указала она.

При этом для России остается абсолютным приоритетом безопасность ее граждан, которые находятся в Сирии. По словам дипломата, РФ ведет общение с различными силами, чтобы обеспечить отсутствие угроз для своих подданных.

Ранее Захарова посоветовала Западу сосредоточиться на спасении Украины. Это более реалистично, чем попытки обеспечить ей победу над Россией. Если страны НАТО не прекратят поставки оружия и настоятельные требования о снижении возраста мобилизации украинцев, то от украинской территории и государственности может ничего не остаться.