Захарова: иностранцы смогут оформить российскую визу в стране пребывания

По словам Захаровой, постановление разрешает иностранным гражданам получать российскую визу в стране пребывания с правом проживания в РФ более 180 дней.

Кроме того, российскую визу можно получить в другой стране, даже если человек не является ее гражданином. В таком случае ему понадобится документ о разрешении на проживание в этой стране на срок более 180 дней.

Захарова объяснила введение данного императива тем, что ранее (когда требовался срок разрешения на проживание от 90 дней) создавалась преференция для граждан стран, отказывающих в выдаче виз российским гражданам в третьих странах.

Ранее сообщалось, что власти Казахстана отказались «слепо следовать» западным санкциям против России.