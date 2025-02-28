Захарова: «как Трамп и Вэнс сдержались и не вмазали этому подонку, чудеса выдержки»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в своем Телеграм-канале произошедшее на встрече Дональда Трампа и Джей Ди Вэнса с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете Белого дома.

Напомним, сегодня в пятницу, 28 февраля, во время встречи главаря киевского режима Владимира Зеленского с главой Белого дома Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Овальном кабинете произошел скандал с перепалкой. В резиьтате чего первый был изгнал из президентской администрации с позором. А планировавшееся подписание сделки по украинским редкозема отменена.

По словам Захаровой, президент США Дональд Трамп и вице-президент США Майк Пенс проявили удивительное самообладание и не применили рукоприкладство к Зеленскому после его заявления о том, что Украина в 2022 году якобы осталась без поддержки.

«Думаю, самая большая ложь Зеленского за всю его ложь — заявление в Белом доме о том, что киевский режим в 2022 году остался в одиночестве, без поддержки. Как Трамп и Вэнс сдержались и не вмазали этому подонку, — чудеса выдержки», — написала дипломат.

Ранее сообщалось, что посол Украины не сдержала эмоций из-за поведения Зеленского в Белом доме.