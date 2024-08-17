Захарова: Киев впервые применил по Курской области американские HIMARS

Украинские боевики минувшим днем 16 августа впервые использовали для своих атак по приграничью Курской области поставляемые им странами Запада ракеты, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Со слов дипломата, сразу несколько стратегически важных гражданских объектов в Курской области подверглись бомбардировке американскими системами HIMARS.

"Впервые по Курской области были нанесены удары реактивными ракетами западного производства, вероятно, американскими HIMARS. В результате атаки был полностью разрушен мост через реку Сейм Глушковского района", – приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ.

Кроме того, как добавила представитель российского внешнеполитического ведомства, именно от удара ВСУ ракетами производства США погибли оказывавшие помощь в эвакуации курян волонтеры. Захарова подчеркнула, что все виновные в указанных бесчеловечных деяниях неминуемо понесут самое суровое наказание.

Напомним, ВСУ атаковали часть Курской области 6 августа. В некоторых муниципалитетах в качестве меры предосторожности была объявлена временная эвакуация местного населения. В пятницу, 9 августа, Национальный антитеррористический комитет России заявил о введении на территории Курской, Белгородской и Брянской областей режима КТО. Позже на такие меры пошла и соседняя Белоруссия.

Ранее сообщалось, что журналист США незаконно пересек границу РФ и сделал репортаж с оккупированной ВСУ территории Курской области.