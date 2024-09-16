В Молдавии депутат Марина Таубер через суд добилась права уехать в Россию

В Молдавии суд разрешил депутату парламента страны Марине Таубер отправиться в Россию на два дня, чтобы поучаствовать в Евразийском женском форуме. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на издание Newsmaker.

Таубер согласилась стать участницей мероприятия до того, как ей запретили в течение 60 дней выезжать за пределы государства. Подобную ограничительную меру депутату назначили в связи с антикоррупционным расследованием, инициированным блоком «Победа».

Во время судебного заседания прокурор утверждал, что выезд ответчицы за пределы страны является необоснованным. Таубер в свою очередь сообщила, что на грядущем форуме в Петербурге она обсудит с представителями стран СНГ ряд вопросов, имеющих важное значение для Молдавии.

Ранее сообщалось о том, что на президента Молдавии Майю Санду подал в суд один из местных парламентариев.