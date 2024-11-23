Президент Украины «накаркал» испытание гиперзвуковой ракетной системы «Орешник» на Украине. Такое мнение в своем телеграм-канале высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что ранее глава киевского режима, экс-министр обороны Украины Резников и другие представители украинских властей не раз предлагали использовать территорию Украины в качестве полигона для проведения испытаний новых видов вооружений. Так и получилось, на Украине запустили ракету «Орешник».

Выходит, отмечает дипломат, Зеленский это накаркал.

Ранее Захарова заявила, что НАТО превращает Молдавию в логистическую базу для снабжения ВСУ.