Захарова напомнила, что Киев предлагал использовать Украину в качестве полигона
Фото: [телеграм-канал Марии Захаровой]
Президент Украины «накаркал» испытание гиперзвуковой ракетной системы «Орешник» на Украине. Такое мнение в своем телеграм-канале высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она напомнила, что ранее глава киевского режима, экс-министр обороны Украины Резников и другие представители украинских властей не раз предлагали использовать территорию Украины в качестве полигона для проведения испытаний новых видов вооружений. Так и получилось, на Украине запустили ракету «Орешник».
Выходит, отмечает дипломат, Зеленский это накаркал.
Ранее Захарова заявила, что НАТО превращает Молдавию в логистическую базу для снабжения ВСУ.