Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации, обратила внимание Владимира Зеленского, президента Украины, на нехватку ракет. В своем Телеграм-канале она напомнила ему о погибших военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По ее мнению, вместо того чтобы забрать тела погибших солдат, украинский президент просит ракеты, чтобы увеличить число жертв.

«Зеленский в очередном шоу-интервью пожаловался, что США передали на Ближний Восток 20 тысяч ракет, предназначенных Украине. Шесть тысяч пакетов [с телами солдат ВСУ], предназначенных Украине, почему-то не забирает», — написала Захарова.

Ранее Мария Захарова выразила недоумение в связи с отказом Владимира Зеленского принять тела погибших военнослужащих ВСУ. Она предположила, что государства — члены НАТО могли наложить запрет на передачу Украине останков солдат.