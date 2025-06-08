Захарова не исключила давление со стороны НАТО в решении Зеленского не забирать тела бойцов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале обратилась к аудитории вопросом. Спикер уточнила, решение не забирать тела погибших военнослужащих ВСУ — это личная инициатива президента Украины Владимира Зеленского или рекомендация со стороны лидера какой-либо страны из НАТО.

В сообщении Мария Захарова проинформировала о заявлении Александра Зорина. Генерал-лейтенант сообщил, что Россия ждет официального отказа Украины забрать тела военнослужащих, которые выполняли боевые задания в составе ВСУ. По словам Зорина, в район, который был согласован как территория для обмена, доставили первую партию из 1 212 тел военнослужащих. Пока официального отказа нет, Россия намерена выполнять взятые на себя обязательства — поезда с телами украинских бойцов будут следовать к государственной границе.

«Это личное решение Зеленского не забирать тела украинцев или кто-то из натовцев запретил?» — прокомментировала Мария Захарова.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предположил, что Украина не хочет выплачивать женам погибших солдат компенсации, которые были обещаны ранее. Он осудил подобную позицию правительства.

Ранее сообщалось, что иностранные журналисты осмотрели рефрижераторы с телами военных ВСУ под Брянском.