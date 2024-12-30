«Купол Донбасса» сорвал за неделю 168 террористических атак дронов ВСУ

Система противовоздушной обороны «Купол Донбасса» за неделю успешно отразила 168 попыток террористических атак с применением беспилотных летательных аппаратов со стороны Вооружённых сил Украины в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила, как информирует ТАСС, Оксана Семесенко, официальный представитель Управления Федеральной службы безопасности России по Донецкой Народной Республике.

По её словам, в Буденовском и Ленинском районах Донецка была замечена повышенная активность украинских разведывательных беспилотников над техническими водными объектами.

«За прошедшую неделю система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы „Купол Донбасса“ обнаружила и перехватила 168 вражеских БПЛА над Донецком и Макеевкой… Жертв среди мирного населения и ущерба инфраструктуре не допущено», — сообщила Семесенко.

Кроме того, система «Купол Донбасса» успешно отразила атаку вражеского беспилотного летательного аппарата на Макеевский машиностроительный завод.

Ранее сообщалось, что в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на территории локомотивного депо в городе Сальске Ростовской области были повреждены здания.