Захарова назвала атаку ВСУ на Запорожскую АЭС ядерным терроризмом

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова высказалась об атаке ВСУ на Запорожскую атомную электростанцию (АЭС).

По ее словам, пожар, возникший на объекте после удара, является ядерным терроризмом, который устраивает киевский режим. Слова Захаровой приводит пресс-служба дипломатического ведомства.

«Данный акт ядерного терроризма в очередной раз показал, какую опасность для всего мира представляет собой режим Зеленского, подстрекаемый Западом ко все новым преступным авантюрам, непрерывные поставки Киеву смертоносных вооружений и его регулярная финансовая подпитка», — написала Захарова.

Вечером 11 августа губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о пожаре, возникшем на объекте охладительных систем ЗАЭС.

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов позже сообщил, что ВСУ совершили атаку на АЭС с помощью ударного дрона, который был запущен из Никополя Днепропетровской области.

По словам генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, на данный момент никаких угроз безопасности Запорожской АЭС нет.

Ранее политолог Александр Дудчак объяснил, зачем западные страны спланировали удар по ЗАЭС.