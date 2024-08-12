По словам политолога Александра Дудчака, западные государства спланировали атаку на Запорожскую АЭС и исполнили ее руками киевского режима. Об этом сообщил Life.ru.

Он уточнил, что недружественные России государства имеют интересную тактику: извлечение выгоды при любом развитии событий, поэтому в зависимости от исхода удара по ЗАЭС дальнейшие действия недругов могли быть разными.

По мнению эксперта, странам Старого Света наплевать на миллионы людей, оставшихся под властью киевского режима, который уже добился эффекта от атаки по ЗАЭС, включая медийный.

Ранее военный эксперт Игорь Никулин назвал цель атаки Киевом Запорожской АЭС.