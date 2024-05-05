Захарова рассказала об ответе Москвы на враждебные действия Прибалтики

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова рассказала, какой ответ Москва подготовит на враждебные действия со стороны стран Прибалтики.

В интервью РИА Новости она отметила, что шаги российского государства в этом вопросе будут ассиметричными в экономической и транзитной сферах.

Кроме того, подчеркнула официальный представитель МИД РФ, Москва продолжит использовать дипломатические меры воздействия на страны Прибалтики.

«Прекращение деятельности дипломатических представительств в этой ситуации означало бы, что проживающие в Прибалтике граждане нашей страны и сотни тысяч соотечественников остались бы один на один с полицейским произволом», — сказала Захарова.

Обострение отношений между Россией и такими странами как Литва, Латвия и Эстония, началось после начала специальной военной операции РФ на Украине. Прибалтийские государства начали активно вводить санкции против Москвы, ущемлять на своих территориях права русскоязычного населения, а также сносить исторические памятники, связанные с СССР и Россией.

Ранее мы сообщали, что в Латвии возбудили дело за возложение цветов к снесенному памятнику «Алеша».