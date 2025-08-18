Захарова назвала неприемлемым размещение войск НАТО на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что любые планы по размещению войск НАТО на Украине неприемлемы и приведут к неконтролируемой эскалации конфликта. Об этом сообщает «МК».

По данным дипломатического ведомства, Москва внимательно отслеживает дискуссии в странах НАТО о возможном усилении военной поддержки Украины. Особую озабоченность вызывает обсуждаемая возможность размещения западных военных инструкторов в зоне боевых действий. Российская сторона рассматривает такие планы как фактическое вовлечение альянса в конфликт.

