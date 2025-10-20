Захарова: по подготовке встречи Путина и Трампа идет глубокая и серьезная работа

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что российские дипломаты проводят «очень глубокую и действительно серьёзную» работу по организации встречи президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом информирует агентство ТАСС .

Мария Захарова высказалась о прошедших переговорах между двумя лидерами и сообщила, что сразу после них министры иностранных дел России и Венгрии установили контакты для подготовки встречи президентов.

«По дипломатическим каналам [разного уровня] работа также ведется. Вот это краткое содержание той очень глубокой и действительно серьезной работы, которую сейчас осуществляют российские дипломаты и те, кому поручено готовить этот визит, эту встречу», — отметила она.

16 октября Путин и Трамп провели продолжительный разговор, который длился два с половиной часа. Американский лидер отметил, что в ходе беседы удалось достичь «значительного прогресса». Также Трамп поделился информацией о предстоящей встрече с российским коллегой, которая запланирована в венгерском Будапеште.

Ранее Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал мнение, что саммит РФ-США приведет к установлению мира на Украине.