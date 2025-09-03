Захарова рассказала об ожиданиях, что Трамп посетит Россию с ответным визитом

Российская сторона ожидает, что глава Соединенных Штатов Дональд Трамп приедет в РФ. Такое заявление сделала Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел. Ее слова привел ТАСС.

Как утверждает дипломат, во время саммита на Аляске российский лидер Владимир Путин пригласил своего американского коллегу Трампа совершить ответный визит в РФ.

«Он сделал соответствующие заявления. И я тоже могу процитировать его. Он публично пригласил президента США в Россию», — указала Захарова.

Она добавила, что за сроки приезда Трампа в РФ отвечают администрации президентов США и России. Именно им предстоит решать все вопросы, связанные с таким визитом.

Ранее Захарова выразила сомнения в адекватности заявлений Владимира Зеленского. Она отметила, что, по ее мнению, президент Украины имеет серьезную зависимость от неких препаратов и это влияет на его риторику. Это заметно по видео, фотографиям и даже физиологическим признакам.