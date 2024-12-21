Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя в беседе с РИА Новости утренние атаки вражеских БПЛА на Казань, подчеркнула, что сидящий в Киеве просроченный президент Украины Владимир Зеленский стал самым настоящим главой террористической ячейки, сродни убитому когда-то Усаме Бен Ладену.

Напомним, утром 21 декабря Казань подверглась атаке вражеских БПЛА. Несколько беспилотников попали в жилые дома, в результате чего там вспыхнул пожар. По информации Министерства обороны РФ, ВСУ использовали «три волны» для атаки беспилотниками по городу с разных сторон. Властями был введен план «Ковер», который полностью закрывает воздушное пространство над городом.

Представитель МИД России заявила, что действия киевского режима и раньше демонстрировали его террористическую природу, а теперь у него нет другого выбора.

По словам Захаровой, появление Зеленского на международной арене не является чем-то новым. Подобным образом были подготовлены и другие лидеры, в том числе Усама бен Ладен, который был саудовским арабом.

Аналогичный подход был использован и в случае с Зеленским, пояснила она.

«А теперь он стал главой террористической ячейки, которая убивает людей, мирных людей, ученых, детей, бьет по гражданской инфраструктуре. И поэтому имя ему — Усама Бен Зеленский», — заключила представитель МИД РФ.

Ранее сообщалось, что глава Татарстана Минниханов назвал атаку БПЛА в Казани нападением на мирных жителей.