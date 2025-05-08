Когда чешский МИД отказывает России в праве интересоваться судьбой памятника Коневу, тем самым он раболепствует перед подлостью. Так считает Мария Захарова, официальный представитель российского Министерства иностранных дел. Ее слова привел ТАСС.

Дипломат оценила тот ответ, который дал Ян Липавский, руководитель чешского внешнеполитического ведомства, на запрос от России. РФ поинтересовалась, что стало с демонтированным на территории Чехии памятником маршалу Коневу.

«Прекрасный пример раболепия перед подлостью продемонстрировал глава МИД Чехии. Предал всех, включая своих собственных сограждан», — указала она.

Ранее уже сообщалось, что Липавский отказал РФ в праве интересоваться судьбой монумента. По его словам, чешские демократы решили убрать памятник, чтобы показать ту темную роль, которую Конев играл для Европы, порабощая народы.