Украинский министр Юлия Свириденко предложила увеличить количество женщин в рядах ВСУ, которые будут заниматься разминированием территорий. Официальный представитель МИД РФ сочла такие предложения абсурдными.

В личном блоге Захарова назвала новостями из психушки идею Свириденко. Последняя заявила о привлечении еще большего числа женщин к разминированию, объяснив это стремлением правительства Украины бороться за гендерное равенство. Это четкая указка Запада, которая не стала удивительной, но все равно поразила российского дипломата.

«Сейчас, по ее словам, женщины в разминировании составляют всего лишь 30%, но Киев будет делать все необходимое для паритет. Новости психбольницы. Интересно, умерших она уже посчитала: а вдруг там женщин меньше половины?», — написала Захарова.

Ранее Захарова отмечала, что Украина не прекращает боев, хотя все больше в СМИ пишут о переговорах. Она напомнила, что именно США заставили Зеленского запретить Украине вести диалог об урегулировании конфликта. Москва была готова пойти на это еще в 2022 году.

Недавно стало известно, что Захарова высказалась о расслоении сознания у администрации США в отношении международного уголовного суда.