Захарова назвала власти в Киеве группой кровавых клоунов под эгидой НАТО

С долей присущей ей иронии дипломат отметила, что на эти самые ценности "напали" как раз тогда, когда Вашингтон и Брюссель совершили госпереворот в Киеве,причем дважды. И теперь группа кровавых клоунов киевского режима терроризирует весь мир под эгидой НАТО.

«На ценности напали тогда, когда на средства Вашингтона и Брюсселя дважды совершили госпереворот в Киеве. Вот тогда от демократических ценностей ничего и не осталось. А сейчас группа кровавых клоунов под эгидой НАТО терроризирует весь мир», - подчеркнула Захарова.

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