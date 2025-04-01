Молдавские власти обвиняют Россию во вмешательстве во внутренние дела страны и подкрепляют это какими-то видеоклипами. Это выглядит настоящим водевилем, такое заявление в своем телеграм-канале сделала Мария Захарова, официальный представитель российского МИД.

Ранее Александр Мустяцэ, глава Службы информации и безопасности Молдавии, обвинил российское посольство в том, что оно помогло покинуть молдавскую территорию оппозиционному политику Александру Нестеровскому. В подтверждение своих слов он привел некое видео.

«Водевиль просто. Комментировать выдернутые кадры и видео клиппинг Санду дело пустое», — указала в ответ Захарова.

Дипломат также напомнила, что оказание помощи своим согражданам является прямым назначением посольства в любой стране.

Ранее Захарова прокомментировала тот приговор, который был вынесен во Франции оппозиционному политику Марин Ле Пен. По ее мнению, он свидетельствует об агонии либеральной демократии в Европе.