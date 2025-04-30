Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского о так называемом выборе «болевых точек» для давления на Москву с целью вынудить ее к переговорам. В своем телеграм-канале она сравнила действия киевских властей с подготовкой терактов в «прямом эфире».

Захарова подчеркнула, что слова украинского лидера напрямую указывают на агрессивную и деструктивную стратегию Киева.

«О каких „перемириях“ со стороны киевского режима можно говорить, когда Банковая буквально в прямом эфире планирует теракты! Это очередное доказательство того, что именно Зеленский со своей экстремистской сворой подрывают мирные усилия», — написала Захарова.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия обеспечивает безопасность своих граждан и территории. Ее заявление прозвучало в ответ на вопрос западного журналиста о реакции Москвы, если Соединенные Штаты прекратят участие в усилиях по урегулированию украинского конфликта.