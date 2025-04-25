Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия обеспечивает безопасность своих граждан и территории. Ее заявление прозвучало в ответ на вопрос западного журналиста о возможной реакции Москвы, если Соединенные Штаты прекратят участие в усилиях по урегулированию украинского конфликта из-за отсутствия положительных сдвигов, передает РИА Новости.

Захарова подчеркнула, что Россия стоит на защите не только собственных интересов и народа, но и всего мирового сообщества от распространения неонацистской идеологии. Она выразила надежду на то, что западные страны со временем осознают это.

Ранее в Германии призвали не забывать роль СССР в победе над нацизмом.