По мнению официального представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой, советы президента Украины Владимира Зеленского не имеют никакой ценности, а его главная задача — заботиться о благополучии своего народа. Об этом она сообщила в интервью телеканалу «ТВ Центр».

Вот как дипломат прокомментировала недавние высказывания главы Украины о том, что президент России Владимир Путин попытается ввести в заблуждение своего американского коллегу Дональда Трампа во время переговоров на Аляске.

«Кто всерьез будет слушать наркомана [Зеленского], которого пустила по кругу "коалиция желающих"?» — задалась риторическим вопросом Захарова.

Она акцентировала внимание на том, что украинцы нуждаются в поддержке Зеленского. Но, по её словам, ему самому до жителей страны - до фонаря.

Ранее Захарова назвала режим Киева групповым быдлом за притеснение русского языка.