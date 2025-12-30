Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала украинского президента Владимира Зеленского «террористическим отщепенцем». Она подчеркнула, что он наносит удары по мирным переговорам, которые направлены на достижение мира. Это заявление было сделано в эфире телеканала «Россия 1».

Минувшим днем в понедельник, 29 декабря, Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украина предприняла попытку атаковать резиденцию президента Российской Федерации в Новгородской области. По его словам, все беспилотные летательные аппараты были нейтрализованы. Лавров также отметил, что в свете изменения Киевом своей внешней политики в сторону государственного терроризма, Москва пересмотрит свою переговорную стратегию.

«В тот момент, когда действительно нашлись на Западе люди, которые готовы (...) стремиться к миру и ведут сложные, непростые многоуровневые многоплановые переговоры, этот террористический отщепенец наносит подобные удары. Демонстративно», — сказала Захарова.

По мнению Захаровой, Зеленский не заявляет открыто о своем несогласии с такими действиями, что свидетельствует о его участии в террористических нападениях на Россию и ее граждан.

Ранее генерал Гурулев пояснил, каким теперь будет ответ Москвы на нападение Киева.