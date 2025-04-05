Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации, в своём Telegram-канале в жёсткой форме высказалась по поводу недавних провокационных заявлений, прозвучавших в Германии, в которых содержались призывы к исключению России из числа участников празднования победы во Второй мировой войне.

В заявлении Захаровой были приведены слова из статьи газеты Berliner Zeitung, в которой со ссылкой на документ Министерства иностранных дел Германии сообщалось, что в пятницу не допускается приглашение представителей России и Белоруссии на мероприятия федерального, регионального и местного уровней. Учреждения могут воспользоваться своим правом самостоятельно принимать решение о выдворении.

То, что «идейные последователи и прямые потомки тех, кто совершал преступления в годы Второй мировой войны», будут препятствовать участию представителей России и Белоруссии в мероприятиях, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, — это возмутительно, считает Захарова.

«Бербок и ее айнзац-команда не оригинальны, а почти дословно заимствуют опыт предшественников. Если немецкие силовики действительно будут выдворять русских, белорусов, бывших советских граждан, в том числе евреев, с торжественных мероприятий, то иначе, как возрождением нацизма, это назвать будет нельзя. „Триумф воли“ Бербок», — подчеркнула дипломат.

Ранее сообщалось, что Всероссийский конкурс семейного творчества «Рисуем с детьми Вечный огонь» стартует в апреле.