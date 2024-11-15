Захарова раскрыла причину отказа Папы Римского от поездки в Париж

Папа Римский Франциск отказался присутствовать на открытии восстановленного после пожара Собора Парижской Богоматери, которое состоится 8 декабря. Понтифик сослался на то, что на этот день у него запланировано рукоположение католических прелатов.

Она отметила, что решение Папы Римского связано с непотребством, которое устроил президент Франции Эмманюэль Макрон на открытии Олимпиады в Париже.

Римская курия, считает Захарова, сочла это «издевательством над христианством и здравым смыслом».

Объяснение Франциска она считает неправдоподобным, так как свой визит на Корсику 14-15 декабря он отменять не стал.

На открытии Олимпийских игр 2024 года в Париже организаторы обыграли сцену с росписи Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Иисуса Христа играла женщина с нимбом на голове и широкими цепями на запястьях. По обе стороны от нее были модели, среди которых зрители увидели переодеты в женщин мужчин.

Ранее Захарова заявила о том, что слова Трампа о завершении войн предполагают действия.