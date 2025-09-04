Финский президент Александер Стубб страдает из-за утраты Финляндией суверенитета. Этим объясняются его риторика и жалобы, такое заявление сделала в своем телеграм-канале Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел.

Дипломат прокомментировала слова Стубба, который счел саммит ШОС в Китае вызовом Западу. Она допустила, что в Евросоюзе отменили географию вслед за логикой.

«Как может саммит в Азии подорвать единство на Западе? Понимаю, что Финляндии обидно оказаться внутри диктаторского блока НАТО, а не участником равноправного сотрудничества, как в ШОС», — указала Захарова.

Она добавила, что Стуббу стоит научиться терпеть последствия утраты суверенитета той страны, которую он возглавляет

Ранее Захарова сообщила, что российская сторона ожидает приезда в РФ главы Соединенных Штатов Дональда Трампа. По ее словам, американский президент получил приглашение от Путина посетить Россию во время саммита, который проходил на Аляске.