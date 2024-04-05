Захарова обвинила американские спецслужбы в использовании журналистов в качестве шпионов

Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на то, как в США отметили годовщину со дня задержания в России журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

В конце марта номер издания вышел с передовицей, на которой были только черно-белый портрет Гершковича и подпись «Здесь мог быть его материал».

«Мог бы, если бы занимался журналистикой, а не шпионской деятельностью», — написала Захарова.

Она предположила, что так издание могло высказать свое негодование в адрес американских спецслужб, которые активно используют журналистов в качестве своих агентов.

Захарова отметила, что ни одна американская газета не выступила в поддержку своего соотечественника Гонсало Лиры, которого восемь месяцев пытали в украинской тюрьме, а затем убили.

Подозреваемый в шпионаже Эван Гершкович был задержан ФСБ 30 марта 2023 года в Екатеринбурге. Его обвиняют в том, что он собирал секретные сведения о работе российских оборонных предприятий.

Владимир Путин во время беседы с журналистом Такером Карлсоном допустил возможность обмена Гершковича.