Когда Соединенные Штаты говорят, что теракт в «Крокус Сити Холле» был организован Исламским государством*, они манипулируют общественным мнением. На самом деле заказчики находятся совершено в другом месте. Так считает Мария Захарова, официальный представитель МИД России. Свою точку зрения она высказала изданию «Аргументы и факты».

Она указала, что Америка не принимает участие в расследовании, и это имеет положительную сторону. В то же время Белый дом предпринимает все усилия, чтобы обелить режим Зеленского. Его старательно выгораживают.

«В расследовании этого кровавого преступления США участия не принимают и оказать какое-либо влияние на его ход, тем более пустить следствие по ложному пути, они никак не могут», - подчеркнула дипломат.

Захарова добавила, что все выгораживание Киева предпринимается с одной целью – американская администрация пытается показать собственную непричастность к этим трагическим событиям. Для этого они убеждают мировую общественность в том, что теракт был совершен с подачи ИГ*.

Ранее Мария Захарова отметила, что только Украина не осудила теракт, который произошел в Красногорске. В то же время украинский сегмент социальных сетей был очень рад этому преступлению.

*Террористическая группировка, запрещенная в России