Захарова заявила, что только Украина не осудила теракт в «Крокусе»

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что только Украина не осудила теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске.

Об этом Захарова сообщила на брифинге в среду, 27 марта. Ее слова приводят РИА Новости.

«Только одна страна на нашей планете пошла противоходом. Не уверена, что можно говорить о стране и государстве. Все-таки давайте говорить о киевском режиме», — сказала Захарова.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что в социальных сетях на Украине вместо сочувствия и скорби выражались радость и цинизм. Захарова отметила, что американские платформы, где появились подобные комментарии, даже и не думали их удалять.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Вечером в этот день в концертный зал ворвались неизвестные, которые начали стрелять по безоружным. Вскоре террористы подожгли концертный зал, в котором должно было состояться выступление рок-группы «Пикник». По последним данным, в результате теракта погибли 140 человек.

Ранее Захарова также прокомментировала реакцию Запада на трагедию в Красногорске. Мы также сообщали, что уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова возмутилась реакцией людей, которые выразили радость в связи с трагедией в «Крокусе».

Мы также сообщали, что основатель студенческой организации Андрей Сыропятов числился в списке пропавших после теракта в Красногорске, однако молодого человека вскоре нашли в списках погибших.