Захарова осудила намерения США поставить Косово Javelin

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала намерения США поставить незаконным вооруженным формированиям Косово свое оружие.

Об этом представитель российского дипломатического ведомства сообщила на брифинге в среду, 17 января. Ее слова приводит ТАСС.

Ранее стало известно, что Вашингтон одобрил поставку противотанковых ракетных комплексов Javelin непризнанной республике Косово на сумму 75 миллионов долларов.

«Мы решительно осуждаем любые попытки вооружить приштинские нелегальные военизированные структуры», — сказала Захарова.

Косово в одностороннем порядке провозгласило себя независимым в феврале 2008 года. На данный момент независимость Косова от Сербии признают 101 государство из 193 членов ООН. Среди таких государств Бельгия, Дания, Италия, Люксембург, Литва, Чехия. Не признают Косово как отдельную страну Сербия, Россия, Китай, Южно-Африканская Республика (ЮАР).

Ранее Захарова высказалась о подписании между Великобританией и Украиной соглашения о гарантиях безопасности. По мнению официального представителя российского МИД, Лондон всячески пытается отгородить Киев от мирного завершения конфликта.