Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала новое соглашение по гарантиям безопасности, подписанное между Киевом и Лондоном.

По словам Захаровой, данный документ подтверждает, что Великобритания не позволяет Украине завершить конфликт мирным путем. Об этом представитель российского дипломатического ведомства сообщила в среду, 17 января, на брифинге. Ее слова приводит Lenta.ru.

«Подписанное в Киеве соглашение свидетельствует о том, что Украине буквально не оставляют шансов выйти из конфликта переговорным путем, делая ее разменной монетой в авантюрах англосаксов и удерживая ее на нынешнем евроатлантическом и антироссийском конфронтационном курсе», — сказала Захарова.

12 января премьер-министр Великобритании Риши Сунак посетил с официальным визитом Киев. Там он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны заключили соглашение о гарантиях безопасности, которое будет действовать в течение 10 лет или до момента интеграции Украины в НАТО.

В ноябре лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины и один из участников делегации в Турции на мирных переговорах с Россией Давид Арахамия рассказал, что весной 2022 года экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отговорил киевские власти продолжать контакты с Москвой.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Ее главные цели заключаются в денацификации и демилитаризации соседнего государства, а также защите мирных граждан ДНР и ЛНР.

Ранее мы сообщали, что Захарова ответила президенту Франции Эммануэлю Макрону на призывы не допустить победы России в конфликте на Украине.