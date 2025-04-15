Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш и его секретариат крайне избирательно подходят к соблюдению устава своего ведомства, и тем самым дискредитируют Россию. Об этом заявила Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ. Ее слова появились на сайте внешнеполитического ведомства.

Захарова утверждает, что заявление Гутерриша, сделанное по поводу российского удара по Сумам, вызывает недоумение. Российскую армию обвиняют в том, что она продолжает бить по мирным объектам.

«В заявлении генсекретаря ООН выражается поддержка усилий по достижению мира, направленного на сохранение суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в соответствии с Уставом ООН», — указала она.

Дипломат добавила, что при этом ничего не сказано про право народов на самоопределение, что также вписано в устав этой организации. Тем самым Гутерриш крайне избирательно выполняет правила, дискредитируя Россию. Генсек ООН ранее уже делал так неоднократно. Так, он не раз отказал России в расследовании преступлений в Буче, в которых безосновательно обвиняют ВС РФ.

Ранее Захарова оценила награждение журналистки премией в Италии. Ей вручили на месте бывшего концлагеря награду за то, что она проникла в Курскую область и сделала там репортаж. По мнению Захаровой, это явное глумление над всеми жертвами нацизма.