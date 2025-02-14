В сложившейся ситуации рано говорить о том, что запущен реальный переговорный процесс. Такое заявление сделала Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел России. Ее слова привело РИА Новости.

Захарова обратила внимание, что глава Пентагона Пит Хексет считает членство Украины в НАТО маловероятным. Это говорит о том, что власти Соединенных Штатов начали реально оценивать сложившуюся ситуацию. В то же время какой-то предметный разговор по поводу прекращения боевых действий все еще не запущен.

«Говорить о каком-то конкретном переговорном процессе очень рано», — указала она.

Ранее Захарова заявила, что взрыв на саркофаге Чернобыльской АЭС стал очередной провокацией Киева из череды десятков подобных. По ее мнению, Зеленский решил повысить ставки, устраивая настоящие шоу для публики на выезде. ЧП на ядерном объекте устроено перед Мюнхенской конференцией, чтобы сорвать возможное мирное урегулирование конфликта.