Захарова заявила, что за взрывом на ЧАЭС стоит Киев

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова назвала взрыв на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) «одной из многих подобных провокаций» Киева перед предстоящей Мюнхенской конференцией. Об этом она заявила на брифинге, передает РИА Новости.

Ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что в зоне нового саркофага на ЧАЭС произошел взрыв, в результате которого началось возгорание. Несмотря на это, признаков нарушения целостности саркофага на месте происшествия не выявлено.

«Теперь ездит Зеленский, только он ездит уже не с артефактами, он повысил ставки, но на самом деле я бы сказала, что он еще пробил дно. Он теперь ездит с перформансами, которые подкрепляются провокациями», — сказала Захарова.

Она отметила, что делегации Украины неоднократно присутствовали на Мюнхенской конференции с различными «аргументами». Когда президентом Украины был Петр Порошенко*, напомнила Захарова, такие «аргументы» представляли собой предполагаемые паспорта российских военнослужащих.

В пятницу, 14 февраля, в Германии начинается юбилейная (60-я) Мюнхенская конференция по безопасности, которая продлится до 18 февраля. Ожидается, что повестка дня будет весьма насыщенной. В числе ключевых тем для обсуждения — ситуации на Украине и на Ближнем Востоке. Россия не принимает в этом мероприятии участие с 2022 года. По словам представителя МИД России, на конференции в 2024 году также не будут присутствовать официальные лица государства.

Ранее советник президента Украины Михаил Литвин сообщил, что Киев не планирует участвовать в переговорах с представителями России на конференции по безопасности в Мюнхене.

*Росфинмониторингом внесен в перечень террористов и экстремистов.