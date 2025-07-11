Захарова отреагировала на инцидент с подмигиванием Рубио Лаврову в Малайзии словами про Денни де Вито

Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации, прокомментировала информацию, распространенную CNN, о том, что государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио, как утверждается, подал знак одобрения подмигиванием главе российского внешнеполитического ведомства Сергею Лаврову.

По ек словам, она не имела возможности наблюдать что-то подобное. Захарова поделилась этой информацией с изданием «Газета.ru».

«Я не видела, кто там кому подмигивал, но что я точно видела, так это того, кто задавал вопрос про санкции, — со спины этот человек был похож на Дэнни Де Вито (голливудский актер и режиссер — прим. „Ленты.ру“)», — заявила представитель российского внешнеполитического ведомства.

Ранее журналист CNN Кайли Атвуд рассказала о том, что Марко Рубио, по ее словам, подал знак Сергею Лаврову перед началом переговоров на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Куала-Лумпуре.

По ее словам, в начале встречи ни один из дипломатов не делал заявлений. Однако после того, как кто-то задал вопрос, госсекретарь США подмигнул российскому министру.