Захарова отреагировала на предложение украинского эксперта уничтожить ее с помощью ИИ
Захарова усомнилась в наличии интеллекта у украинского интеллекта
Фото: [pxhere.com]
Украинский политэксперт Тарас Березовец выступил с предложением уничтожить официального представителя МИД РФ Марию Захарову с помощью искусственного интеллекта.
Дипломат отреагировала на данное заявление.
«Когда своего не осталось ни интеллекта, ни земли, ни ресурсов, ни того, что и делает мужчину мужчиной», — написала она в своем телеграм-канале.
Она также напомнила, что Березовец ранее предлагал «уничтожить» с помощью ИИ российского президента Владимира Путина и главреда международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариту Симоньян.
Ранее Захарова призвала Запад компенсировать ущерб странам Африки.