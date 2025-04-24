Захарова призвала Запад компенсировать ущерб странам Африки

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова призвала коллективный Запад компенсировать моральный и финансовый ущерб, нанесенный африканским странам. С такой инициативой она выступила на на IV Форуме «Россия — Африка: что дальше?» и I Форуме молодых дипломатов «Россия — Африка», передает РИА Новости.

По словам Захаровой, западным государствам необходимо компенсировать ущерб, нанесенный Африке на протяжении многих столетий колониального управления и эксплуатации.

«Им (коллективному Западу. — Прим. ред.) сейчас надо решать собственные проблемы, а потом неплохо было бы расплатиться и с моральной точки зрения, и с финансово-экономической за то, что они сотворили на протяжении столетий с целым рядом стран континента», — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что Запад должен принять ответственность за свои исторические ошибки и наладить конструктивные отношения с африканскими странами.

Официальный представитель российского МИД отметила, что в сложившейся политической ситуации на международной арене существует необходимость в восстановлении доверия и сотрудничества, а также в осознании того, что Африка имеет право на развитие и процветание, свободное от внешнего давления.

Российский дипломат также подчеркнула, что Россия привержена принципам суверенного равенства и невмешательства во внутренние дела государств. По ее словам, у РФ и стран Африки есть огромный потенциал для развития сотрудничества, который может принести взаимную выгоду.

Захарова указала на существование независимых платформ для взаимодействия между Россией и Африкой, которые не зависят от западных стран. Она отметила, что обе стороны воспринимают друг друга как равноправных партнеров, готовых к конструктивному диалогу и сотрудничеству в различных сферах, включая экономику, культуру и образование.

В завершение своего заявления Захарова обратила внимание на то, что западное мировое меньшинство традиционно рассматривает африканский континент как ресурсную базу. Это, по ее мнению, наносит ущерб развитию стран региона. Захарова призвала к формированию более справедливых и честных отношений, основанных на взаимном уважении и сотрудничестве.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова заявила об идеологическом блицкриге Запада в отношении России.