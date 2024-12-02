«Зеленский с членом ЕС»: Захарова подшутила над фото с Шольцем в Киеве

Сегодня, в понедельник, 2 декабря, Олаф Шольц без анонса прибыл в Киев, где собирался пообщаться с Зеленским. Канцлер Германии анонсировал, что в ходе диалога намерен объявить о дальнейших поставках военной продукции общей стоимостью 650 млн евро, которую должны были отправить получателю еще в декабре.

После переговоров Зеленский предложил Шольцу сделать фото в неформальной обстановке. Оператор щелкнул затвором, и снимок, на котором главарь киевского режима приобнимает немецкого канцлера за плечо, попал в Сеть. Зеленский улыбается, а немец как-то смущенно выглядит. Это не осталось без внимания российского МИД.

В своем аккаунте в соцсетях официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выложила снимок, подписав его ироничной двусмысленной фразой.

«Зеленский с членом ЕС», — пошутила дипломат, подразумевая под «членом» Шольца.

Ранее сообщалось, это первый визит Шольца в Киев за последние два с половиной года. Его предыдущая поездка на Украину состоялась в июне 2022 года, когда он находился там совместно с французским президентом Эммануэлем Макроном. По данным Bild, данная поездка была задумана задолго до наступившего в составе немецкого правительства раскола и намечена в промежуток времени между выборами в США и прихода к власти новой администрации американского президента.

Шольц занял пост канцлера Германии в декабре 2021 года, сменив на этом посту Ангелу Меркель. До конца марта в стране должны пройти досрочные выборы в парламент, и Шольц снова примет участие в них как кандидат от Социал-демократической партии Германии (СДПГ).