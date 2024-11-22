Захарова оценила призыв американского сенатора к вторжению в Нидерланды

Ранее сенатор Том Коттон из США завил, что американская армия может вторгнуться на территорию Нидерландов, чтобы защитить своего союзника Израиль. Мария Захарова очень иронично прокомментировала это сообщение в своем телеграм-канале.

После того, как Международный уголовный суд выписал ордер на арест израильского премьер-министра Нетаньяху и бывшего главы минобороны Галланта, Коттон назвал пародией международное правосудие. Он напомнил, что в США еще в 2002 году был принят закон, по которому президент может предпринять любые действия, чтобы защитить своих подданных либо союзников от преследования МУС.

Захарова ответила на данное заявление. Оно сообщила, что ожидает высылки американских дипломатов как из Гааги, так и из ЕС в целом. Это должно быть сделано в знак солидарности. Также должны быть приняты меры к защите жизни прокурора МУС Карима Хана. Британский премьер-министр обязан выступить в парламенте с докладом о вероятной угрозе его безопасности.

«Заявление Байдена о поддержке Нидерландов как союзника по НАТО», — указала Захарова третий пункт предполагаемой защиты МУС со стороны Белого дома.

Ранее Захарова от лица МИД РФ призвала всех россиян не посещать Абхазию из-за сложной внутриполитической обстановки. Тем же, кто уже находится на абхазской территории, стоит соблюдать особую осторожность. Туристам имеет смысл держаться подальше от тех мест, где происходят беспорядки, а при удобной возможности и вовсе вернуться в Россию.