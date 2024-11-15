МИД призвал россиян при возможности выехать с территории Абхазии

Воздержаться от поездок в Абхазию рекомендовано всем без исключения россиянам, в том числе тем, кто отправляется в путешествие в качестве туриста. Также были озвучены и рекомендации гражданам, которые все-таки оказались в этом регионе.

«Тем россиянам, которые временно находятся в этом государстве, важно проявлять повышенную осмотрительность, не приближаться к местам беспорядков, а при возможности – выехать из страны», — говорится в заявлении на сайте ведомства.

Ранее сообщалось о том, что на территории Абхазии вспыхнули протесты из-за возможного инвестиционного соглашения с Россией. Оппозиционно настроенные граждане совершили налет на местный парламент и ворвались в администрацию президента, откуда отказывается уходить, пока президент не откажется от своей должности. В результате произошедших событий есть пострадавшие.