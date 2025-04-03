Захарова оценила возможность нормализации отношений между РФ и Финляндией

Финским властям придется сильно потрудиться, чтобы восстановить подорванные отношения с РФ. Такое мнение высказала Мария Захарова, официальный представитель российского МИД. Ее слова привел ТАСС.

Ранее финский президент заявил, что его согражданам стоит подготовиться к нормализации отношений с РФ. По мнению Захаровой, Финляндии надо очень много сделать, чтобы отношения действительно нормализовались. Для начала ей стоит прекратить запугивать собственных жителей российской угрозой и прекратить пропаганду против России. Также финскому руководству необходимо открыть границу, заблокированную под надуманным предлогом.

«Официальному Хельсинки необходимо осознать бесперспективность насаждаемой странами коллективного Запада утопической и чреватой самыми разрушительными последствиями идеологии о якобы возможном нанесении России стратегического поражения», — указала дипломат.

Ранее сообщалось, что Захарова от лица МИД РФ потребовала от международных организаций дать оценку убийства российских журналистов украинскими военными. По ее утверждению, мировой общественности стоит осудить и другие преступления, которые совершаются против мирных жителей.