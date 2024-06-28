Лидеры ЕС выступили за создание нового режима санкций в отношении РФ

Лидеры Европейского союза выступили за введение нового режима санкционных ограничений в отношении России по итогам прошедшего накануне саммита в Брюсселе. Об этом стало известно из текста документа , опубликованного по итогам мероприятия.

Сообщается, что данное решение было принято блоком в ответ на якобы «дестабилизирующие» действия российской стороны, проводимые ею за рубежом. Таким образом, Евросовет повторяет свой призыв к Евросоюзу о продолжении работы над новым санкционным режимом в отношении РФ.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский во время выступления в Евросовете призвал усилить давление, оказываемое на Россию. В дополнение он потребовал от коллективного Запада большего количества систем ПВО и артиллерийских снарядов для украинской стороны.

Ранее французский политик Филиппо указал на то, что Евросоюз выделил Украине новый транш в то время, как у Франции не хватает средств на больницы.