Захарова передала привет Бербок, гордящейся дедом-нацистом, на годовщину взятия Кенигсберга

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова передала привет министру иностранных дел Германии Аннелене Бербок в годовщину взятия Кенигсберга Красной армией, передает «Лента.ру».

Захарова напомнила, что Бербок гордится своим дедом, который воевал на стороне Третьего рейха.

«Пользуясь случаем, хотелось бы передать привет министру иностранных дел Германии Анналене Бербок, которая сказала, что гордится своим дедом, который сражался на стороне Третьего рейха в Кенигсберге», — сказала Захарова на брифинге.

Кенигсберг до Второй мировой войны был административным центром германской провинции Восточная Пруссия. После окончания войны в 1945 году Кенигсберг был передан СССР, а в 1946 году получил новое название — Калининград.

С 6 по 9 апреля 1945 года советская армия провела так называемую «Кенигсбергскую операцию» против нацистских войск Германии. Ее целью было уничтожение кенигсбергской группировки противника и захват крепости Кенигсберг.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о задержании во Франции российского дипломата.