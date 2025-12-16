Вице-премьер Италии Маттео Сальвини совершенно прав, когда сравнивает некоторых руководителей Евросоюза с Гитлером и Наполеоном. Такое заявление в своем телеграм-канале сделала Мария Захарова, официальный представитель российского Министерства внутренних дел.

По словам дипломата, Сальвини прав, когда говорит, что Наполеону и Гитлеру не удалось поставить на колени Россию, и поэтому Кае Каллас, Макрону, Стармеру и Мерцу точно так же не получится сломить ее.

«Сравнение точное, вывод бесспорный», — указала она.

Ранее Захарова сравнила главу Еврокомиссии фон дер Ляйен с поведением козла, которого пустили в огород. Такой ответ она дала на заявление о сигналах, направляемых ЕС, и возрастающих издержках России.