Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила, что действия Европейского Союза (ЕС) способствуют эскалации конфликта вокруг Украины и отдаляют возможность конструктивного диалога. Так она прокомментировала итоги прошедшего в Брюсселе саммита ЕС.

Захарова подчеркнула, что европейские страны сознательно поддерживает военное и финансовое наращивание помощи Киеву, что, по ее мнению, только усугубляет ситуацию.

«Вместо того, чтобы вносить позитивный вклад в поиск мирных способов урегулирования конфликта, ЕС декларирует планы ускоренного наращивания военной и финансовой помощи Киеву, тем самым сознательно подпитывая эскалацию и отдаляя перспективу диалога», — отметила Захарова.

Она также указала на то, что в Европе игнорируют реальные последствия своих решений, которые, как она считает, только усиливают напряжение в политике. Захарова призвала ЕС задуматься о последствиях такой риторики и сделать шаги к диалогу, который сможет привести к мирному разрешению конфликта.

На экстренном саммите главы государств и правительств стран-участниц ЕС приняли итоговое заявление, в котором обозначили ключевые направления в оборонной политике Европы.

Одной из центральных тем саммита стало решение о дальнейшем усилении общей оборонной готовности ЕС. Это включает в себя сокращение зависимости от внешних источников и устранение критических пробелов в обороне, а также укрепление европейской оборонной технологической и промышленной базы.

Стоит отметить, что в итоговом заявлении ЕС впервые за десятилетия отсутствовало упоминание о США.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо прокомментировал прошедший саммит Евросоюза в Брюсселе.