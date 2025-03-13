Захарова показала мем про Подоляка после его слов о «российской агрессии»

«Да что ты, черт побери, такое несешь!»: в ответ на заявление Михаила Подоляка, главы Офиса президента Украины, о российской агрессии, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова использовала мем из фильма «Банды Нью-Йорка».

Ответ Захаровой касался заявления Подоляка о том, что Россия должна либо отказаться от агрессивных действий и соблюдать нормы, либо выполнить часть договоренностей с Соединенными Штатами.

«Самое поразительное, что он всю эту белиберду нес… на запрещенном русском. Гнилое лицемерие и махровый национализм в действии», — написала Захарова в своем телеграм-канале.

Дипломат прикрепила к своей публикации видеоряд из фильма «Банды Нью-Йорка».

Ранее Мария Захарова раскритиковала главу евродипломатии Каю Каллас из-за слов о ВСУ и мирных жителях России. Последняя накануне заявила, будто от атак ВСУ не гибнут мирные жители России, и отрицала, что украинские войска идут на преступления на чужой территории. Слова вызвали бурную реакцию у российской стороны, включая и Марию Захарову. Она сравнила Каллас с предшественником Боррелем, отметив, что глава евродипломатии даже переплюнула своего коллегу.