Захарова раскритиковала Каллас из-за слов о ВСУ и мирных жителях России

Представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила в личном блоге, что слова главы евродипломатии Каи Каллас расходятся печальной реальностью, а также обвинила политика во лжи, цинизме и аморальности.

Каллас заявила, будто от атак ВСУ не гибнуть мирные жители России и отрицала, что украинские войска идут на преступления на чужой территории. Слова вызвали бурную реакцию у российской стороны, включая и Марию Захарова. Она сравнила Каллас с предшественником Боррелем, отметив, что глава евродипломатии даже переплюнула своего коллегу.

«Деградацию есовцев на этом посту мы наблюдаем давно. Честно говоря, думала, что Борреля уже никто не переплюнет по цинизму и аморальности. Но, видимо, есть еще резервы низости», — написала она.

Захарова также подчеркнула, что Каллас точно знает, какие атаки устраивают Вооруженные силы Украины, в том числе и против гражданского населения России. Дипломат заключила, что глава европейской дипломатии завралась на публику.

Ранее сообщалось, что Каллас назвала условие для переговоров по Украине.